Соберет автомат и полосу препятствий одолеет. В Подольске прошли соревнования для супердевушек

В Подольске сегодня собрались супердевушки. И это не героини американских комиксов, а русские девочки в погонах. Они и автомат за секунды соберут, и шашкой махать умеют — кадеты и юнармейцы соревновались в знании истории, проходили полосы препятствий и демонстрировали военную подготовку.

Девушки даже в военной форме остаются кокетками. Но выправка берет свое — справляются с женскими хитростями они быстрее профессиональных стилистов. Секунда — и они готовы махать шашкой и при этом оставаться красивыми.

Анна Махонина — командир кадетского корпуса, а еще отличница, активистка, начинающая актриса и спортсменка: она не только блестяще фланкирует, но и любого мальчишку на лопатки уложит.

Источник фото: телеканал «360»

«Друзей это не отталкивает. Мы с ними занимаемся, им наоборот это нравится. Я могу подсказать что-то, помочь», — поделилась участница конкурса «Девушки в погонах» Анна Махонина.

Источник фото: телеканал «360»

Вместе со своей командой «Казачки» Анна участвовала в соревновании «Девушки в погонах». Это — слет юнармейцев и кадетов. Девчонки показывали свою военную подготовку: собирали автоматы, метали гранаты в танк и разве что коней на скаку не останавливали. Первое задание — полоса препятствий. Анна замыкала, чтобы в случае чего подстраховать команду.

Источник фото: телеканал «360»

А после полигона — на плац, и сразу команда «Газы!». Поблажек не было никому: за торчащую, например, из-под противогаза косичку полагался штраф. Потом участников соревнований ждала сборка оружия. Тут все прошло не так гладко, но девушки не сдались.

Источник фото: телеканал «360»

В итоге судьи подготовку кадетов оценили высоко и отдали им второе место. Такого результата команда Анны еще не показывала. Тут уже можно было и не держать строй — девушки визжали от восторга на весь плац. В Каширу они повезут кубок. И отмечать обещали, как настоящие казачки — с размахом.