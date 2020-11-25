«Зенит» проиграл «Лацио» в Лиге чемпионов со счетом 3:1

Встреча проходила на стадионе в Риме. Хозяева поля атаковали ворота петербуржцев практически сразу с начала игры. Чиро Иммобиле забил первый год на третьей минуте.

Полузащитник Марко Пароло отправил мяч в ворота «Зенита» на 22-й минуте. Но через три минуты итальянцы получили первый ответный гол в исполнении Артема Дзюбы.

Третий мяч в ворота россиян забил тот же Чиро Иммобиле. Судья назначил пенальти и итальянец увеличил счет до 3:1.

В этом розыгрыше «Зенит» заработал одно очко, которое он получил на домашней встрече с «Лацио». Ранее команда уступила «Брюгге» и Боруссии. Таким образом «Зенит» не сможет бороться за выход в одну восьмую финала Лиги Чемпионов. Туда переходят по две лучшие команды каждой группы.

Оставшиеся два тура петербуржцы могут побороться за третье место, которое обеспечит им проход в плей-офф Лиги Европы.

Лидерами группы F стали «Боруссия» и «Лацио». На их счету девять и восемь очков соответственно. Замыкает тройку «Брюгге» с результатом четыре балла.