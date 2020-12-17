«Локомотив» проиграл команде «Химки» со счетом 2:3

Московский клуб «Локомотив» проиграл «Химкам» (2:3) в 19-м туре чемпионата России. Это их четвертый проигрыш из пяти последних игр.

В гостевой встрече против подмосковных «Химок» «Локомотив» дважды выходил вперед. Счет открыл Гжегож Крыховяк, позже, когда счет сравнялся, «Локо» вывел вперед Мурило.

Это был последний матч перед зимней паузой РПЛ у «железнодорожников». В последних пяти мигр, победить команде Марко Николича удалось лишь в матче с «Рубином». Московский футбольный клуб одержал победу со счетом 3:1 в 17-м туре Российской премьер-лиги.

Ранее «Локомотив проиграл «Ред Буллу» со счетом 1:3 и «Баварии» со счетом 0:2 в Лиге Чемпионов. В Российском чемпионате они уступили «Краснодару» со счетом 0:5.

Поражение отбросило «железнодорожников» на восьмое место в таблице РПЛ. После игры с «Химками» заговорили о возможной отставке главного тренера команды. По сообщению «Спорт-Экспресс Интернет», на эти слухи Марко Николич ответил однозначно, что в отставку уходить не собирается.