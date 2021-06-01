Болельщики освистали гимн России перед матчем со сборной Польши

Некоторым болельщикам не понравилось, что перед товарищеским матчем сборных Польши и России включили гимн РФ. Пока звучала музыка, они начали свистеть.

О поведении футбольных фанатов во Вроцлаве рассказало РИА «Новости» в Telegram. Команды встретились на Городском стадионе в рамках подготовки к Евро-2020.

Объявление диктором главного тренера российской команды — Станислава Черчесова — собравшиеся, наоборот, встретили аплодисментами.

До того, как возглавить сборную РФ, Черчесов работал с футболистами польской «Легии». Команда под его руководством выиграла чемпионат и Кубок Польши по футболу.

Встреча команд началась в 21:45 по московскому времени. После первого тайма — ничья 1:1. Еще один товарищеский матч — с Болгарией — состоится 5 июня.

Матчи чемпионата Европы пройдут с 11 июня по 11 июля, из них семь игр состоятся в Санкт-Петербурге. В группе вместе со сборной России будут Бельгия, Финляндия и Дания.