Снова без Дзюбы: объявлен состав сборной России на решающие матчи отбора ЧМ-2022

Главный тренер сборной России Валерий Карпин определился с составом игроков на решающих ноябрьских матчах отборочного турнира ЧМ-2022. Итоговый список обнародовали на официальной странице национальной команды в Twitter.

Нападающие: Антон Заболотный, Иван Сергеев и Федор Смолов.

В защите: Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Вячеслав Караваев, Федор Кудряшов, Максим Осипенко, Илья Самошников, Алексей Сутормин, Сергей Терехов, Дмитрий Чистяков.

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Зелимхан Бакаев, Дмитрий Баринов, Данил Глебов, Александр Головин, Александр Ерохин, Рифат Жемалетдинов, Арсен Захарян, Роман Зобнин, Алексей Ионов, Алексей Миранчук, Андрей Мостовой, Даниил Фомин.

Вратари: Маринато Гилерме, Илья Лантратов, Матвей Сафонов и Никита Хайкин.

Предстоящие матчи, как и предыдущие, сборная сыграет без Артема Дзюбы. Игрок «Зенита», которому не нашлось места в команде Карпина, ранее стал рекордсменом по количеству голов в истории чемпионов России. С этим его поздравил прежний наставник сборной Станислав Черчесов.

Матч Россия — Кипр пройдет в Санкт-Петербурге 11 ноября. Игра с Хорватией — 14 ноября, ее россияне проведут в гостях. В двух октябрьских матчах подопечные Карпина оба раза одержали победу, по итогам российская сборная поднялась на первое место в группе H, набрав 19 очков. На втором месте с 17 очками — Хорватия.