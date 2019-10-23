Снимок формы российской сборной на Евро-2020 слили в Сеть

В Сети появилась фотография формы российской сборной по футболу на чемпионате Европы 2020 года. Официально экипировку представят в 2019 году, а пока нужно понять, зачем перевернули флаг России.

Фотографию опубликовал сайт Footy Headlines, отметив, что это «домашняя» форма. По традиции, партнер сборной — компания Adidas. Официально комплект представят в ноябре 2019 года.

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Форма получила высокий воротник и манжеты с широким рукавом. Дизайнеры пытались, видимо, оригинально подойти к виду спортивной одежды, однако на рукавах получился перевернутый российский флаг. То есть цвета идут не по порядку — сначала красный, потом синий, а затем белый. А должно быть наоборот.

Возможно, идея была в том, чтобы российский флаг можно было увидеть при поднятии рук футболиста. Допустим, после гола. В конце концов, девиз домашней футболки России на Евро-2020 — «Искусство встречать спорт».

Ранее наша сборная досрочно оформила путевку в финал чемпионата Европы-2020. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля, а игры состоятся в 12 странах на 12 стадионах. Финальный поединок пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.