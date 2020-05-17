Смолова не стали штрафовать за возвращение в Россию

Футболист испанской «Сельты» Федор Смолов на время самоизоляции вернулся в Россию. Клуб мог оштрафовать спортсмена, но не стал этого делать.

«Смолова не оштрафовали», — заявил РБК агент российского футболиста Герман Ткаченко.

Сейчас Смолов находится в Испании, куда он вернулся 5 мая. Спортсмен уже приступил к тренировкам и рассчитывает остаться в составе команды на следующий сезон.

В начале апреля футболист уехал из Испании в Россию из-за приостановки матчей в связи с распространением коронавируса. Как признался Смолов, он хотел в это время быть ближе к своей семье. За такой поступок к спортсмену могли применить санкции. Более того, тренер испанского футбольного клуба «Сельта» Оскар Гарсия раскритиковал отъезд россиянина.

«Наше требование оставаться в Испании было очень ясным. Об этом не раз говорилось не только в клубе, но и на уровне правительства», — говорил он тогда.

Федор Смолов играет в «Сельте» на правах аренды. Он перешел в испанский клуб из «Локомотива» прошлой зимой. За «Сельту» футболист успел отыграть шесть матчей и один раз забить гол в ворота мадридского «Реала». На период пандемии коронавируса чемпионат Испании приостановлен.