Смолов уехал за границу и увидел разницу между испанским и российским футболом

Смолову буквально за пару недель увидел разницу между футболом в Испании и России. Зарубежные футболисты мгновенно перестраиваются на атаку, тогда как у нас на это требуется время. Так же быстро в Испании возвращаются к своим воротам.

«Испанские футболисты молниеносно подключаются к атаке из защиты. В России для этого нужно время. То же самое касается и защиты: в испанском футболе все быстро возвращаются на свою половину поля», — рассказал российский футболист Федор Смолов в ролике, который опубликовала пресс-служба испанской «Сельты».

Сейчас Смолов защищает цвета этого клуба на правах аренды. Он заявил, что испанский футбол в целом более зрелищный и энергичный.

В этом интервью он также рассказал, что очень ценит опыт, который получает от игры в футбол в разных командах. Он становится более разносторонним как спортсменом, так и человеком.

Смолов перешел в «Сельту» из московского «Локомотива» на правах аренды. Он будет играть в «Сельте» до конца сезона. Сейчас клуб из Виго занимает предпоследнее место в таблице чемпионата Испании.