Смолов уехал за границу и увидел разницу между испанским и российским футболом
«Испанские футболисты молниеносно подключаются к атаке из защиты. В России для этого нужно время. То же самое касается и защиты: в испанском футболе все быстро возвращаются на свою половину поля», — рассказал российский футболист Федор Смолов в ролике, который опубликовала пресс-служба испанской «Сельты».
Сейчас Смолов защищает цвета этого клуба на правах аренды. Он заявил, что испанский футбол в целом более зрелищный и энергичный.
В этом интервью он также рассказал, что очень ценит опыт, который получает от игры в футбол в разных командах. Он становится более разносторонним как спортсменом, так и человеком.
Смолов перешел в «Сельту» из московского «Локомотива» на правах аренды. Он будет играть в «Сельте» до конца сезона. Сейчас клуб из Виго занимает предпоследнее место в таблице чемпионата Испании.