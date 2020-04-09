Смолов признался, что хотел перейти в «Зенит»
Федор Смолов, нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» рассказал экс-игроку «Зенита» Александру Кержакову, что мог быть его сокомандником. Об этом написал сайт «Петербургский дневник».
Футболисты устроили совместный прямой эфир в Instagram. Смолов сообщил Кержакову, что он хотел перейти в «Зенит» в тот момент, когда еще играл за ФК «Краснодар». Этого не произошло, так как клубы не смогли договориться о трансфере.
За полгода до чемпионата мира по футболу Смолову предложили перейти в клуб сине-бело-голубых, но от отказался. Так как после турнира планировал переехать в Европу.
На данный момент Смолов играет за испанскую «Сельту» на правах аренды.