Смолов признался, что хотел перейти в «Зенит»

Футболисты устроили совместный прямой эфир в Instagram. Смолов сообщил Кержакову, что он хотел перейти в «Зенит» в тот момент, когда еще играл за ФК «Краснодар». Этого не произошло, так как клубы не смогли договориться о трансфере.

За полгода до чемпионата мира по футболу Смолову предложили перейти в клуб сине-бело-голубых, но от отказался. Так как после турнира планировал переехать в Европу.

На данный момент Смолов играет за испанскую «Сельту» на правах аренды.