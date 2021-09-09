Главный тренер сборной России Валерий Карпин передал содержание телефонного разговора, состоявшегося у него с нападающим «Локомотива» Федором Смоловым до сентябрьских матчей сборной. По словам тренера, они хорошо пообщались.

Об этом Карпин рассказал в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

«В сборной нет основных игроков. Все зависит от состояния. Сейчас Федя здорово выглядит, но это не значит, что он будет в такой же форме через месяц. Он абсолютно нормально на это отреагировал. Федя сказал, что изменился, были ошибки по молодости, как он сказал, он это понимает. Говорит, вы тренер, вы решаете», — сказал Карпин.

Сейчас российская сборная занимает второе место в таблице группы Н. Она набрала 13 очков и уступает Хорватии по дополнительным показателям. Отечественные футболисты под руководством Карпина уже сыграли три матча в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года. Его финал состоится в Катаре.

Следующая игра состоится 8 октября с командой Словакии.

Валерий Карпин от лица российских футболистов посвятил победу в матче с Мальтой годовщине трагедии «Локомотива». Команда погибла в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года.