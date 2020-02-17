Смолов обрадовался своему первому голу за «Сельту». Но его игру раскритиковали

Российский футболист Федор Смолов запостил в Instagram фото, которое подписал: «Доволен своим первым голом и результатом „Сельты“».

Бывший полузащитник «Сельты» и сборной России Александр Мостовой заявил ТАСС, что в голе Смолова нет ничего особенного. По мнению собеседника агентства, нашему форварду нужно двигаться дальше.

«Мы знали, что Смолову тяжело набрать форму, по матчу это было видно. Быстрый гол после замечательного паса Яго Аспаса, но потом Федора практически не было видно на поле», — заявил Мостовой и добавил, что Смолову необходимо оправдать доверие тренера, так как его сразу включили в основной состав.

Смолов перешел в «Сельту» из московского «Локомотива» на правах аренды. Он будет играть в «Сельте» до конца сезона. В Испанию он приехал в конце января 2020 года.