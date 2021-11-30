Смолов объяснил причину поражения «Локомотива» от «Арсенала»

Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» Федор Смолов попытался оправдать свою команду после крупного поражения от тульского «Арсенала», написало ИА Nation News.

«Как тренируемся, так и играем», — заявил Смолов после неудачного матча с тульским «Арсеналом», в котором «Локомотив» уступил со счетом 1:3.

Команда красно--зеленых не может выиграть в трех матчах подряд в чемпионате России. Болельщики «Локомотива» после очередного поражения раскритиковали игроков, уходивших в раздевалку.

В прошедшем матче единственный мяч забил футболист Пабло.