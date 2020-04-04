Смолов назвал лучший способ убить время на карантине

Российский нападающий «Сельты» Федор Смолов рассказал, как проводит свой день на карантине. Он целый день играет в Counter-Strike.

Как сообщил портал Sport24 со ссылкой на эфир журналиста Нобеля Арустамяна в Instagram, 30-летний спортсмен встает в три часа дня. Он читает, завтракает, тренируется и общается с друзьями из России по facetime (видеосвязь — прим. ред.). После этого форвард садится за Counter-Strike и играет до самого утра.

«Counter-Strike — лучший способ убить время и отвлечься от грустных мыслей о том, что я один-одинешенек на чужбине», — сказал футболист.

Он также рассказал, что почти не готовит сам. Предпочитает заказывать доставку или готовит домработница.

«Готовлю омлеты, яичницу. Не больше. Могу поесть хлопья с молоком. А вообще, есть доставка еды», — отметил Смолов.

Федор Смолов перешел в «Сельту» из московского «Локомотива» на правах аренды. Он будет играть в «Сельте» до конца сезона. Сейчас клуб из Виго занимает предпоследнее место в таблице чемпионата Испании.

Ранее футболист поделился разницей между испанским и российским футболом. По его словам, иностранные спортсмены мгновенно перестраиваются на атаку, тогда как у нас на это требуется время.