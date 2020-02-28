    28 февраля 2020, 23:59

    Смолов лишился многомиллионной компенсации за разбитый BMW

    Кирилл Фролов

    Российский футболист Федор Смолов не получит компенсацию в размере почти восьми миллионов рублей за разбитый в аварии спорткар BMW M5. Такое решение принял Мосгорсуд.
    Смолов лишился многомиллионной компенсации за разбитый BMW

    Также суд обязал Смолова выплатить компании «Альфастрахование» три тысячи рублей, чтобы компенсировать судебные издержки. Решение вынесли еще в январе, однако известно о нем стало только сейчас, сообщило РИА «Новости».

    Ранее Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Смолова к АО «Альфастрахование», постановив взыскать со страховой стоимость ремонта автомобиля и компенсацию за потерю товарного вида.

    Нападающий сборной России и испанской «Сельты» попал в ДТП летом 2018 года. В Краснодаре спортсмен не справился с управлением и влетел в ограждение, после чего покинул место аварии. Суд на год лишил Смолова прав. Также форвард заплатил 58 тысяч рублей за ремонт дорожной инфраструктуры.

    Впоследствии футболист судился с «Альфастрахованием», оспаривая невыплату денег по КАСКО. В октябре 2019 года Никулинский суд Москвы взыскал в пользу Смолова 6,5 миллионов рублей за ремонт автомобиля и еще 1,1 миллиона — за утрату его товарного вида.

    BMW M5 стоила около девяти миллионов рублей.