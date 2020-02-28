Смолов лишился многомиллионной компенсации за разбитый BMW

Российский футболист Федор Смолов не получит компенсацию в размере почти восьми миллионов рублей за разбитый в аварии спорткар BMW M5. Такое решение принял Мосгорсуд.

Также суд обязал Смолова выплатить компании «Альфастрахование» три тысячи рублей, чтобы компенсировать судебные издержки. Решение вынесли еще в январе, однако известно о нем стало только сейчас, сообщило РИА «Новости».

Ранее Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Смолова к АО «Альфастрахование», постановив взыскать со страховой стоимость ремонта автомобиля и компенсацию за потерю товарного вида.

Нападающий сборной России и испанской «Сельты» попал в ДТП летом 2018 года. В Краснодаре спортсмен не справился с управлением и влетел в ограждение, после чего покинул место аварии. Суд на год лишил Смолова прав. Также форвард заплатил 58 тысяч рублей за ремонт дорожной инфраструктуры.

Впоследствии футболист судился с «Альфастрахованием», оспаривая невыплату денег по КАСКО. В октябре 2019 года Никулинский суд Москвы взыскал в пользу Смолова 6,5 миллионов рублей за ремонт автомобиля и еще 1,1 миллиона — за утрату его товарного вида.

BMW M5 стоила около девяти миллионов рублей.