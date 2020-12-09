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    09 декабря 2020, 01:42

    Смольников и Рамирес отказались от вставания на колено перед матчем с «Челси»

    Анатолий Минкин

    Движение за права афроамериканцев Black Lives Matter не нашло поддержки у игроков футбольного клуба «Краснодар» Игоря Смольникова и Кристиана Рамиреса. Спортсмены остались стоять перед матчем с британским «Челси» в рамках шестого тура Лиги чемпионов. Об этом сообщило издание Championat.

    Перед матчем обе команды стояли друг напротив друга, когда британцы встали на одно колено. Их примеру последовали и российские футболисты. За исключением Смольникова и Рамиреса.

    Издание Sports.ru уточнило, что также не продемонстрировали солидарность с афроамериканцами защитник Александр Мартынович и главный тренер команды Мурад Мусаев.

    В Сети уже начались шутки на тему, что таким образом футболисты проявили уважение перед Смольниковым.

    В момент написания новости матч продолжается. Пока счет 1:1. Но исход игры на результаты турнирной таблицы не повлияет. «Челси» удержал лидерство на первом месте в группе. «Краснодар» останется замыкать тройку лидеров.

    Отказывался поддержать движение Black Lives Matter и российский гонщик «Формулы-1» Даниил Квят. Он объяснил, что это противоречит его русскому менталитету, который позволяет вставать на колено перед Родиной, флагом и Богом.

    Движение Black Lives Matter зародилось в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицейскими. Массовые протесты, которые перерастали в погромы охватили многие страны мира.