Смольников и Рамирес отказались от вставания на колено перед матчем с «Челси»

Перед матчем обе команды стояли друг напротив друга, когда британцы встали на одно колено. Их примеру последовали и российские футболисты. За исключением Смольникова и Рамиреса.

Издание Sports.ru уточнило, что также не продемонстрировали солидарность с афроамериканцами защитник Александр Мартынович и главный тренер команды Мурад Мусаев.

В Сети уже начались шутки на тему, что таким образом футболисты проявили уважение перед Смольниковым.

В момент написания новости матч продолжается. Пока счет 1:1. Но исход игры на результаты турнирной таблицы не повлияет. «Челси» удержал лидерство на первом месте в группе. «Краснодар» останется замыкать тройку лидеров.

Отказывался поддержать движение Black Lives Matter и российский гонщик «Формулы-1» Даниил Квят. Он объяснил, что это противоречит его русскому менталитету, который позволяет вставать на колено перед Родиной, флагом и Богом.

Движение Black Lives Matter зародилось в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицейскими. Массовые протесты, которые перерастали в погромы охватили многие страны мира.