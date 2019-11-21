Смоляков раскрыл пункт договора с UFC о смерти бойца

«Чего такой серьезный?»: боец UFC спародировал Джокера на взвешивании Подробнее

Смоляков вспомнил про пункт договора относительно возможной смерти атлета в откагоне. Согласно контракту, в случае летального исхода боя спортсмены отказываются от каких-либо претензий к промоушену.

Смоляков выступал по эгидой UFC три раза и каждый раз проигрывал. Последнее поражение в промоушене ему принес бой с американцем Грегом Харди, поединок завершился техническим нокаутом в первом раунде. Тогда президент UFC Дан Уайт раскритиковал российского спортсмена. Смоляков покинул организацию в мае 2019 года.

До перехода в промоушен спортсмен не проигрывал. До заключения контракта с UFC боец одержал восемь побед.