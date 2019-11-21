  • Смоляков раскрыл пункт договора с UFC о смерти бойца

    21 ноября 2019, 15:07

    Алена Макаренко

    Российский боец смешанного стиля (MMA) Дмитрий Смоляков раскрыл детали контракта с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC), касающиеся возможной смерти спортсмена в октагоне. Об этом он рассказал на YouTube-канале Fight Night Global TV, сообщила «Газета.ru».

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    Смоляков вспомнил про пункт договора относительно возможной смерти атлета в откагоне. Согласно контракту, в случае летального исхода боя спортсмены отказываются от каких-либо претензий к промоушену.

    Смоляков выступал по эгидой UFC три раза и каждый раз проигрывал. Последнее поражение в промоушене ему принес бой с американцем Грегом Харди, поединок завершился техническим нокаутом в первом раунде. Тогда президент UFC Дан Уайт раскритиковал российского спортсмена. Смоляков покинул организацию в мае 2019 года.

    До перехода в промоушен спортсмен не проигрывал. До заключения контракта с UFC боец одержал восемь побед.