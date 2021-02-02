СМИ: зрителей не пустят на чемпионат мира по фигурному катанию

Собеседник агентства уточнил, что для безопасности спортсменов соревнования пройдут в специальном формате «пузыря». Это означает, что все внешние контакты участников чемпионата ограничат прибывшими с ними делегациями.

«Чемпионат мира пройдет без зрителей, для спортсменов же будет организован так называемый пузырь. Но до старта турнира еще около двух месяцев, ситуация может измениться, в том числе в лучшую сторону в вопросе зрителей», — заявил источник.

Международный союз конькобежцев на минувшей неделе утвердил даты проведения чемпионата мира. Соревнования пройдут с 22 по 28 марта в Стокгольме, несмотря на сложную эпидемическую ситуацию, которая сохраняется в мире.