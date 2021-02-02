СМИ: зрителей не пустят на чемпионат мира по фигурному катанию
Чемпионат мира по фигурному катанию в Швеции пройдет без зрителей. К такому формату склоняется Международный союз конькобежцев. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
Собеседник агентства уточнил, что для безопасности спортсменов соревнования пройдут в специальном формате «пузыря». Это означает, что все внешние контакты участников чемпионата ограничат прибывшими с ними делегациями.
«Чемпионат мира пройдет без зрителей, для спортсменов же будет организован так называемый пузырь. Но до старта турнира еще около двух месяцев, ситуация может измениться, в том числе в лучшую сторону в вопросе зрителей», — заявил источник.
Международный союз конькобежцев на минувшей неделе утвердил даты проведения чемпионата мира. Соревнования пройдут с 22 по 28 марта в Стокгольме, несмотря на сложную эпидемическую ситуацию, которая сохраняется в мире.