СМИ: Зидана уволят в случае проигрыша «Реала» «Боруссии»
Наставника мадридского «Реала» Зинедина Зидана могут отправить в отставку, если команда не победит «Боруссию» из Менхенгладбаха в рамках Лиги Чемпионов. Об этом сообщила «Свободная пресса».
Уточняется, что испанский клуб проиграл донецкому «Шахтеру» со счетом 2:0 в мачте пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов. Есть вероятность, что команда не сможет выйти в плей-офф. Исходя из этого, руководство «Реала» приняло решение отправить Зидана в отставку, если его подопечные не победят в предстоящей игре.