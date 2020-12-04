СМИ: Зидана уволят в случае проигрыша «Реала» «Боруссии»

Уточняется, что испанский клуб проиграл донецкому «Шахтеру» со счетом 2:0 в мачте пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов. Есть вероятность, что команда не сможет выйти в плей-офф. Исходя из этого, руководство «Реала» приняло решение отправить Зидана в отставку, если его подопечные не победят в предстоящей игре.