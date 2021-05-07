СМИ: Зидан может уйти из Реала

Футболисты мадридского «Реала» допустили, что наставник команды Зинедин Зидан может оставить свой пост за год до окончания контракта. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на профильные СМИ.

Отмечается, что Зидану сложно дается окончания сезона. Также он устал от постоянной критики в СМИ. Кроме того, его не устраивает недостаток финансирования «Реала» и отсутствие усиления команды. По данным информагентства, соглашение Зидана с клубом заканчивается в июне следующего года, но он может уйти со своего поста уже в 2021 году.