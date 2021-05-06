СМИ: Жирков покинет «Зенит»

Петербургский футбольный клуб «Зенит» не будет продлевать контракт с 37-летним защитником Юрием Жирковым. Об этом сообщил Bobsoccer.

Соглашение с ФК истечет 30 июня.

Юрий Жирков выступает за «Зенит» с 2016 года. В текущем сезоне он сыграл в 13 матчах Тинькофф — Российской Премьер-лиги (РПЛ) и отличился двумя голевыми передачами. Вместе с клубом он три раза выиграл чемпионат России, а также стал двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России, написало ИА «Невские новости».

Накануне «Зенит» продлил контракт с 23-летним полузащитником Андреем Мостовым. В текущем сезоне футболист показал отличную игру. В апреле 2021-го спортсмена признали «G-Drive. Лучшим игроком месяца».