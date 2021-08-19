СМИ: Жирков может вернуться в ЦСКА

Футболист Юрий Жирков может вернуться в состав ЦСКА. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Transfermarkt в Instagram.

Сейчас футболист является свободным агентом. Пока он приходит в себя после травмы бедра. После успешного восстановления он может подписать на год контракт с ЦСКА.

«Все, конечно, понимают, что Юрий уже является возрастным и травматичным игроком и не сможет выступать в составе ЦСКА на былом уровне, но его опыт сможет помочь тренерскому штабу», — рассказал источник.