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    24 декабря 2020, 15:25

    СМИ: «Зенит» заинтересовался Джованни Гонсалесом

    Артур Блянихов

    Руководство «Зенита» рассматривает вариант с покупкой защитника уругвайской сборной Джованни Гонсалеса. Об этом сообщил сайт «Петербургский дневник» со ссылкой на профильные СМИ.

    По данным издания, в конце этого года истекает контракт Гонсалеса с уругвайской командой «Пеньяроль», за которую он выступает с начала 2018 года. В общей сложности футболист отыграл в составе клуба более 90 матчей и записал в свой актив пять мячей и десять голевых передач. Отмечается, что трансфер 26-летнего полузащитника оценивается в 800 тысяч евро.