СМИ: «Зенит» заинтересовался Джованни Гонсалесом
Руководство «Зенита» рассматривает вариант с покупкой защитника уругвайской сборной Джованни Гонсалеса. Об этом сообщил сайт «Петербургский дневник» со ссылкой на профильные СМИ.
По данным издания, в конце этого года истекает контракт Гонсалеса с уругвайской командой «Пеньяроль», за которую он выступает с начала 2018 года. В общей сложности футболист отыграл в составе клуба более 90 матчей и записал в свой актив пять мячей и десять голевых передач. Отмечается, что трансфер 26-летнего полузащитника оценивается в 800 тысяч евро.