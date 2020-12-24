СМИ: «Зенит» заинтересовался Джованни Гонсалесом

По данным издания, в конце этого года истекает контракт Гонсалеса с уругвайской командой «Пеньяроль», за которую он выступает с начала 2018 года. В общей сложности футболист отыграл в составе клуба более 90 матчей и записал в свой актив пять мячей и десять голевых передач. Отмечается, что трансфер 26-летнего полузащитника оценивается в 800 тысяч евро.