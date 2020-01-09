СМИ: «Зенит» отложил планы по покупке защитника «Ювентуса»

По данным издания, туринский клуб оценил трансфер футболиста в 30 миллионов евро. «Сине-бело-голубые» примерно также оценивают 25-летнего итальянца, однако пока не готовы так тратиться в зимнее трансферное окно. По словам инсайдера, петербургский клуб решил отложить переговоры как минимум до лета.

Уточняется, что Ругани усилил состав «Ювентуса» в феврале 2015 года. «Эмполи» получил за него пять миллионов евро. Защитник отыграл за «Старую Синьору» 90 матчей и забил семь мячей.