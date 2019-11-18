СМИ: «Зенит» намерен сохранить Дзюбу в своем составе
В зимнее трансферное окно капитан российской сборной по футболу Артем Дзюба останется в стане питерского «Зенита», передают «Невские новости».
По словам инсайдеров, петербургский клуб намерен до новогоднего уик-энда обсудить с бомбардиром продление контракта, действие которого истекает летом 2020 года. Отмечается, что со стороны британских команд пока не поступало предложений, которые бы устроили «сине-бело-голубых» в финансовом плане.
По данным издания, Дзюба усилил состав «Зенита» летом 2015 года. Он отыграл за петербуржцев 160 матчей и забил 62 гола, отметившись 47 результативными передачами.