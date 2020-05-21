СМИ: «Зенит» намерен подписать защитника «Шальке»

По данным издания, представители петербургского клуба уже говорили с агентом Кабака о возможном переходе в стан «сине-бело-голубых». Вероятная сумма трансфера футболиста неизвестна.

Ранее стало известно, что наставник «Зенита» Сергей Семак хочет видеть в составе команды форварда Александра Кокорина, который играет за «Сочи» на правах аренды. Отмечается, что руководство клуба уже предложило футболисту новый контракт.