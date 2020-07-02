СМИ: «Зенит» намерен купить полузащитника «Спартака»

По данным издания, петербургский клуб уверен, что ему удастся приобрести 20-летнего игрока сразу же после окончания сезона.

По словам инсайдера, в договоре футболиста с москвичами, который действует до лета 2023 года, обозначена сумма отступных в размере пяти миллионов евро.

Уточняется, что в нынешнем сезоне полузащитник играл за самарские «Крылышки» на правах аренды. Ранее он выказывал недовольство, что тренера «Спартака» не давали ему шанса закрепиться в основном составе клуба.

Накануне «сине-бело-голубые» обыграли «Тамбов» со счетом 2:1 в матче 25-го тура чемпионата России по футболу. Игра проходила в Нижнем Новгороде. В текущем сезоне именно там «Тамбов» проводит домашние матчи.

Таким образом, «Зенит» упрочил свое лидерство среди клубов Российской премьер-лиги. Команда занимает первое место в турнирной таблице. В ее активе 59 очков.