    02 июля 2020, 18:43

    СМИ: «Зенит» намерен купить полузащитника «Спартака»

    Артур Блянихов

    Руководство питерского «Зенита» планирует купить хавбека столичных спартаковцев Максима Глушенкова. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на профильные СМИ.

    По данным издания, петербургский клуб уверен, что ему удастся приобрести 20-летнего игрока сразу же после окончания сезона.

    По словам инсайдера, в договоре футболиста с москвичами, который действует до лета 2023 года, обозначена сумма отступных в размере пяти миллионов евро.

    Уточняется, что в нынешнем сезоне полузащитник играл за самарские «Крылышки» на правах аренды. Ранее он выказывал недовольство, что тренера «Спартака» не давали ему шанса закрепиться в основном составе клуба.

    Накануне «сине-бело-голубые» обыграли «Тамбов» со счетом 2:1 в матче 25-го тура чемпионата России по футболу. Игра проходила в Нижнем Новгороде. В текущем сезоне именно там «Тамбов» проводит домашние матчи.

    Таким образом, «Зенит» упрочил свое лидерство среди клубов Российской премьер-лиги. Команда занимает первое место в турнирной таблице. В ее активе 59 очков.