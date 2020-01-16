СМИ: «Зенит» может подписать хавбека сборной Казахстана

По данным издания, 26-летний футболист может подписать контракт с «сине-бело-голубыми» в ближайшее время. Петербургский клуб намерен пригласить хавбека на сборы в Катар. Также есть вероятность, что Исламхан отыграет в составе «Зенита» товарищеский матч против команды из Австрии «Ред Булл Зальцбург». Встреча назначена на 25 января.