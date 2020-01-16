    16 января 2020, 18:45

    СМИ: «Зенит» может подписать хавбека сборной Казахстана

    Артур Блянихов

    Питерский «Зенит» ведет переговоры с бывшим полузащитником казахстанского «Кайрата» Бауыржаном Исламханом, который находиться в статусе свободного агента. Об этом сообщили «Невские новости».

    По данным издания, 26-летний футболист может подписать контракт с «сине-бело-голубыми» в ближайшее время. Петербургский клуб намерен пригласить хавбека на сборы в Катар. Также есть вероятность, что Исламхан отыграет в составе «Зенита» товарищеский матч против команды из Австрии «Ред Булл Зальцбург». Встреча назначена на 25 января.