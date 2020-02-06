СМИ: защитник «Тулузы» заинтересовал ЦСКА и «Локомотив»

По данным издания, к 22-летнему уругвайцу приглядываются два московских клуба — армейцы и «железнодорожники».

Уточняется, что Рохель уже выступал в РПЛ. С 2018 по 2019 годы он отыграл за самарские «Крылышки» 14 матчей. В нынешнем сезоне защитник не отметился результативной игрой. Контракт футболиста с «Тулузом» рассчитан до лета 2022 года. Его трансфер оценивают в 1,8 миллиона евро.