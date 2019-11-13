СМИ: WADA планирует смягчить наказание спортсменов за употребление кокаина
Срок отстранения такого спортсмена понизится до трех месяцев. При этом он может быть сокращен до месяца, если спортсменом будет пройдена программа реабилитации. Данная поправка в правилах начнет действовать с 2021 года. Данные изменения не коснутся спортсменов, уже дисквалифицированных за употребление кокаина.
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Пока такое нарушение правил в соревновательный период влечет за собой отлучение от спорта на четыре года. Представитель WADA Джеймс Фицджеральд указал, что употребление кокаина и марихуаны «происходит в социальном контексте и обычно не связано со спортивными выступлениями».
При этом если спортсмен принимал наркотики для улучшения своих показателей, то нарушение будет считаться преднамеренным, а срок дисквалификации по новым правилам составит два года.