СМИ выяснили, кто из футбольных фанатов сможет попасть на трибуны

По данным издания, первая игра после снятия ограничений состоится в Москве на «ВЭБ-арене». Столичные армейцы встретятся с питерским «Зенитом». На трибуны смогут попасть только фанаты принимающего клуба.

Среди владельцев абонементов «Верю в команду» и абонементов в четные сектора проведут жеребьевку, чтобы определить тех, кто попадет на игру.

«На арену будут допущены только лица, не имеющие симптомов заболевания. Перед входом на стадион представители соответствующих служб будут измерять температуру тела бесконтактным способом», — отмечается в сообщении клуба.