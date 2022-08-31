СМИ выяснили, как Криштиану Роналду удается сохранять хорошую форму

Портал News.ru рассказал, как бомбардиру «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду удается поддерживать себя в форме на футбольном поле и за его пределами.

Роналду ест пять раз в день и не спит по восемь часов подряд. Его сон разбит на пять циклов продолжительностью полтора часа. По данным издания, футболист придерживается современных методов восстановления. Он принимает контрастные ванны и пользуется спортивной криокамерой. Отмечается, что кроме физического здоровья Роналду уделяет много внимания психологическому, обращаясь за помощью к специалистам.