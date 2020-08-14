СМИ: Влашич может покинуть ЦСКА
Во время летнего трансферного окна хавбек столичных армейцев Никола Влашич может оставить клуб. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на профильные СМИ.
По данным издания, итальянский «Наполи» намерен подписать 22-летнего полузащитника. Московский клуб готов отпустить хорвата, если получит за него 22 миллиона евро.
Отмечается, что представители «Наполи» введут переговоры с футболистом и его агентом. По словам инсайдера, в переходе игрока заинтересован наставник итальянской команды Дженнаро Гаттузо.