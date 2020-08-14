СМИ: Влашич может покинуть ЦСКА

По данным издания, итальянский «Наполи» намерен подписать 22-летнего полузащитника. Московский клуб готов отпустить хорвата, если получит за него 22 миллиона евро.

Отмечается, что представители «Наполи» введут переговоры с футболистом и его агентом. По словам инсайдера, в переходе игрока заинтересован наставник итальянской команды Дженнаро Гаттузо.