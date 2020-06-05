СМИ: Вернер согласился перейти в «Челси»

Как отмечают издания, 24-летний футболист согласился перейти в «Челси» во время летнего трансферного окна. Лондонский клуб предложил спортсмену пятилетний контракт, с зарплатой десять миллионов евро в год.

По данным издания Bild, «Челси» заплатит «Лейпцигу» за Вернера 60 миллионов евро, Sky Sports оценило сделку в 55 миллионов. Текущий контракт нападающего с «Лейпцигом» действует до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне Вернер сыграл 40 матчей за «Лейпциг». Он забил 31 мяч при 12 голевых передачах.

Ранее сообщалось, что к футболисту присматривается миланский «Интер». Помимо этого кандидатура форварда также заинтересовала английский «Ливерпуль».