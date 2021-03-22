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    22 марта 2021, 19:51

    СМИ: Василия Березуцкого убедили остаться в ЦСКА

    Артур Блянихов

    Руководству столичных армейцев удалось убедить тренера и заместителя гендиректора клуба Василия Березуцкого остаться в команде. Об этом сообщил «Чемпионат».

    По словам инсайдера, Березуцкий решил оставить ЦСКА, но руководство клуба и председатель совета директоров Максим Орешкин убедили его не покидать команду.

    «Но в последний момент между ним и руководством были проведены еще одни переговоры, после которых все недопонимания были устранены», — добавил источник.

    По данным издания, наставник армейцев Виктор Гончаренко сегодня покинул свой пост. Его сменит Ивица Олич. Отмечается, что хорватский специалист уже подписал соглашение с москвичами.