СМИ: Василия Березуцкого убедили остаться в ЦСКА

Руководству столичных армейцев удалось убедить тренера и заместителя гендиректора клуба Василия Березуцкого остаться в команде. Об этом сообщил «Чемпионат».

По словам инсайдера, Березуцкий решил оставить ЦСКА, но руководство клуба и председатель совета директоров Максим Орешкин убедили его не покидать команду.

«Но в последний момент между ним и руководством были проведены еще одни переговоры, после которых все недопонимания были устранены», — добавил источник.

По данным издания, наставник армейцев Виктор Гончаренко сегодня покинул свой пост. Его сменит Ивица Олич. Отмечается, что хорватский специалист уже подписал соглашение с москвичами.