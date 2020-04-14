СМИ: в случае ухода Мане «Ливерпуль» может купить Мбаппе

По словам инсайдера, на 28-летнего сенегальца претендует мадридский «Реал». Он готов заплатить за трансфер хавбека 170 миллионов евро. В этом сезоне в активе футболиста 12 голов и 18 результативных передач. В свою очередь Мбаппе отыграл за ПСЖ 33 матча. Он отметился четырьмя результативными передачами и забил 30 мячей.