СМИ: в случае ухода Мане «Ливерпуль» может купить Мбаппе
Руководство «Ливерпуля» рассматривает вариант с покупкой бомбардира ПСЖ Килиана Мбаппе в случае ухода из клуба Садио Мане. Об этом сообщил RT со ссылкой на иностранные СМИ.
По словам инсайдера, на 28-летнего сенегальца претендует мадридский «Реал». Он готов заплатить за трансфер хавбека 170 миллионов евро. В этом сезоне в активе футболиста 12 голов и 18 результативных передач. В свою очередь Мбаппе отыграл за ПСЖ 33 матча. Он отметился четырьмя результативными передачами и забил 30 мячей.