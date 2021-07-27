СМИ: в сферу интересов «Тоттенхэма» попал Кварацхелия

Хавбек казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.

По словам инсайдера, итальянский «Милан», проявлявший интерес к грузинскому футболисту, отказался от дальнейших переговоров по его покупке. Руководство клуба посчитало чересчур высокими финансовые требования «Рубина». По данным издания, теперь «Тоттенхэм» рассматривает вариант с подписанием 20-летнего игрока. Его трансфер оценивают в 18 миллионов евро.