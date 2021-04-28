СМИ узнали, сколько стоят занятия хоккеем для детей

РИА ФАН выяснило, сколько родителям придется заплатить, чтобы отдать своих детей на хоккей.

Отмечается, что для детей младше девяти лет сложно найти бесплатные тренировки. Исключение составляет школа столичных армейцев. В регионах стоимость занятий за месяц колеблется от 1200 до 4500 рублей. В Москве цена варьируется от 2500 до 8000 рублей. Хорошие скидки есть для матерей-одиночек и многодетных семей. Если в 9-10 лет ребенка принимают в ДЮСШ, то платить такие деньги не придется. Зачастую там тренировки проводят бесплатно.