СМИ узнали об интересе «Зенита» к футболисту «Манчестер Юнайтед»

Основной претендент на приобретение спортсмена — британский «Тоттенхэм Хотспур». Однако и сине-бело-голубые тоже заинтересованы в покупке 27-летнего Лингарда.

В свою очередь, футболист хотел бы снова поработать с тренером Жозе Моуринью, под руководством которого выступал вместе с «красными дьяволами». «Манчестер Юнайтед» рассчитывает получить от этой сделки около 30 миллионов фунтов стерлингов (почти 33 миллиона евро).

Лингард выступает за основную команду «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. В сезоне-2019/2020 полузащитник сыграл в 22 матчах Английской премьер-лиги, в них он забил один гол и отдал столько же результативных передач. В составе «красных дьяволов» Лингард победил в Лиге Европы, получил Кубок Англии, Кубок английской лиги и Суперкубок Англии. Всего в составе клуба игрок провел 207 матчей, забил 33 мяча и сделал 20 голевых передач.

Контракт футболиста истекает летом 2021 года.

В разное время на правах аренды спортсмен выходил на поле в составе «Лестер Сити», «Бирмингем Сити», «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Дерби Каунти».