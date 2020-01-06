СМИ узнали об интересе «Эспаньола» к Смолову

По данным портала, руководство клуба надеется, что нападающий может перейти в «Эспаньол» уже на этой неделе. Смолов переберется в Испанию, если «Эспаньолу» не удастся заполучить форварда Рауля де Томаса, который сейчас выступает за португальскую «Бенфику». Как пишет «Газета.ru», контракт Смолова с «Локомотивом» рассчитан до лета 2022 года. Сейчас трансферная стоимость футболиста составляет порядка 10 миллионов долларов.

Смолов играет за «Локомотив» с 2018 года. В столичный клуб он перешел из «Краснодара». В составе кубанского клуба он дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России.

Федор Смолов родился в Саратове в 1990 году. В 2004 году он приезжал на просмотр в «Локомотив», однако в Москве тогда остаться не смог — в спортивном интернате просто не было мест. Свой первый контракт нападающий подписал со столичным «Динамо» в 2006 году. После этого он играл в «Анжи» (Махачкала) в «Урале» (Екатеринбург) и «Фейеноорде» (Нидерланды).