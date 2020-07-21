СМИ узнали о возможном переходе футболиста «Уфы» в «Спартак»

«„Спартак“ близок к договоренности по переходу Остона Урунова из „Уфы“. Стороны уже обсуждают личный контракт футболиста. Почти наверняка этот трансфер произойдет», — написал Панков.

Журналист отметил, что этот трансфер для красно-белых очень рискованный, так как Урунов — спортсмен из Узбекистана, а значит, он займет в команде место легионера. Число этих мест ограничено квотой.

Урунову 19 лет. В российский клуб «Уфа» он перешел в феврале 2020 года из ташкентского «Локомотива». Стоимость трансфера тогда составила 200 тысяч долларов. Урунов — игрок национальной сборной Узбекистана.