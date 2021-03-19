СМИ узнали о планах «Барселоны» дать Месси пожизненный контракт

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта может предложить Лионелю Месси пожизненный контракт. Об этом сообщила «Экспресс-газета».

Это означает, что после окончания спортивной карьеры Месси получит руководящую должность и всячески будет связан с клубом. Согласится ли футболист неизвестно, так как из-за пандемии коронавируса, ему предлагают меньшую зарплату. Уточняется, что для Лапорта это выгодно, так как легендарный футболист останется в составе «Барселоны».