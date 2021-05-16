СМИ узнали о планах Акинфеева завершить карьеру

Российский футбольный вратарь Игорь Акинфеев может уйти из спорта в следующем году после окончания сезона. Об этом сообщил сайт «Чемпионат» со ссылкой на информированные источники.

«Игорь рассматривает вариант завершить карьеру после следующего сезона. Именно с этим связаны переговоры по трансферу [вратаря „Химок“ Ильи] Лантратова и такой формат сделки с выкупом контракта голкипера с последующей арендой в „Химки“», — рассказал сайту один из собеседников.

Ранее несколько источников, как пишет сайт, сообщили об интересе ЦСКА к приобретению голкипера «Химок» Ильи Лантратова. На этой неделе тренер российской сборной Станислав Черчесов объяснил, почему Акинфеев не будет играть на предстоящем чемпионате Европы по футболу. По словам Черчесова, вратарь «не готов помочь, поэтому этот вопрос закрыт». Тренер подчеркнул, что в их отношениях со спортсменом никогда не было шероховатостей, а «поговорили они нормально».

Игорь Акинфеев всю жизнь играет в за московский ЦСКА. Он шесть раз становился чемпионом России в составе родного клуба шесть раз — обладателем Кубка России. В составе армейцев Акинфеев завоевал Кубок UEFA.