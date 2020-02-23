СМИ узнали о госпитализации Уайлдера после боя с Фьюри
Как пишет Independent, во время нокдауна Тайсон Фьюри нанес Деонтею Уайлдеру удар по голове. В итоге спортсмена доставили в больницу с травмой уха. Боксер мог повредить барабанную перепонку, поэтому сейчас его обследуют врачи в Лас-Вегасе.
Фьюри и Уайлдер встретились на ринге 23 февраля. Бой-реванш соперников продлился семь раундов и закончился победой Фьюри. В предыдущий раз они встречались в 2018-м, но тогда все закончилось ничьей.
После поединка британец назвал себя королем, вернувшим свою лучшую форму. Он стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Пока Фьюри никому не удавалось победить на ринге. Для Уайлдера это поражение стало первым в профессиональной карьере. Он был чемпионом мира по версии WBC пять лет и 10 раз защищал свой титул.