СМИ узнали о госпитализации Уайлдера после боя с Фьюри

Американец Уайлдер не только потерпел свое первое поражение в карьере, но и мог получить травму во время боя. СМИ узнали, что во время удара боксер Фьюри повредил сопернику ухо.

Как пишет Independent, во время нокдауна Тайсон Фьюри нанес Деонтею Уайлдеру удар по голове. В итоге спортсмена доставили в больницу с травмой уха. Боксер мог повредить барабанную перепонку, поэтому сейчас его обследуют врачи в Лас-Вегасе.

Фьюри и Уайлдер встретились на ринге 23 февраля. Бой-реванш соперников продлился семь раундов и закончился победой Фьюри. В предыдущий раз они встречались в 2018-м, но тогда все закончилось ничьей.

После поединка британец назвал себя королем, вернувшим свою лучшую форму. Он стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Пока Фьюри никому не удавалось победить на ринге. Для Уайлдера это поражение стало первым в профессиональной карьере. Он был чемпионом мира по версии WBC пять лет и 10 раз защищал свой титул.