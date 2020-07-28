СМИ узнали детали переговоров между «Ривер Плейт» и ЦСКА о переходе Карраскаля

По данным издания, «Ривер Плейт» требует за трансфер 22-летнего полузащитника восемь с половиной миллионов евро. По словам инсайдера, в условиях сегодняшнего рынка — это гигантские деньги.

«Предложенные „армейцами“ условия близки к возможному максимуму», — обратил внимание источник.

Уточняется, что в текущем сезоне Карраскаль отыграл в аргентинской Суперлиге восемь матчей и забил два гола. В двух играх Кубка Либертадорес он записал в свой актив один мяч и одну результативную передачу.