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    28 июля 2020, 17:53

    СМИ узнали детали переговоров между «Ривер Плейт» и ЦСКА о переходе Карраскаля

    Артур Блянихов

    «Чемпионат» выяснил детали переговоров между столичными «армейцами» и аргентинским клубом «Ривер Плейт» касательно покупки хавбека Хорхе Карраскаля.

    По данным издания, «Ривер Плейт» требует за трансфер 22-летнего полузащитника восемь с половиной миллионов евро. По словам инсайдера, в условиях сегодняшнего рынка — это гигантские деньги.

    «Предложенные „армейцами“ условия близки к возможному максимуму», — обратил внимание источник.

    Уточняется, что в текущем сезоне Карраскаль отыграл в аргентинской Суперлиге восемь матчей и забил два гола. В двух играх Кубка Либертадорес он записал в свой актив один мяч и одну результативную передачу.

    Новости SMI.FM