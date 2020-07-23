СМИ узнали дату боя Майка Тайсона и Роя Джонса-младшего

Противостояние состоится в Карсоне, штат Калифорния, 12 сентября. Планируется, что показательный бой пройдет в восемь раундов. Трансляция будет доступна в соцсети Triller.

«Это не тот случай, когда они выйдут на ринг и будут стараться снести друг другу голову. Они будут просто передвигаться по рингу, дав возможность фанатам наблюдать за легендами», — заявил исполнительный директор Атлетической комиссии штата Калифорния Энди Фостер в интервью порталу Yahoo Sports.

Перед спортивным мероприятием зрителям покажут документальный сериал из 10 эпизодов о подготовке бойцов к поединку.

Новости о возможной встрече Тайсона и Джонса впервые появились 21 июля. Тогда говорилось о переговорах между Тайсоном и его вероятным соперником. Вскоре сам Джонс-младший отреагировал на сообщения. По его словам, он не задумываясь принял предложение выйти на ринг с бывшим чемпионом мира в тяжелом весе.

В конце апреля 54-летний Тайсон заявил о желании вернуться на профессиональный ринг ради благотворительных турниров. Американец не проводил бои начиная с 2005 года. Тайсон — абсолютный чемпион мира, а также чемпион мира по версиям Всемирного боксерского совета, Всемирной боксерской ассоциации и Международной боксерской федерации.

Джонс-младший — бывший абсолютный чемпион мира по боксу. В его списке числятся 66 побед, 47 из которых — нокаутом, и девять поражений. Спортсмен завершил профессиональную карьеру в 2018 году. У американца есть российское гражданство.