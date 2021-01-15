СМИ: «Уфа» захотела выкупить у «Спартака» Урунова

Урунов может быть временно переведен в «Спартак-2». Там освободилась вакансия легионера: красно-белые разорвали контракт с защитником Малколмом Баду.

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов оставил свой пост в конце декабря 2020 года после пяти лет работы. Именно он купил Урунова для московского клуба. Накануне Газизов вернулся в «Уфу».

Урунов начал выступать за «Спартак» с начала августа 2020 года. С игроками клуба футболист провел девять матчей, забил один гол. С июня 2019-го спортсмен выступает за сборную Узбекистана.

«Спартак» включил 20-летнего Урунова в состав команды на зимние сборы в Дубае, написал сайт NEWS.ru.

Контракт полузащитника с красно-белыми действует до лета 2025 года. Он зарабатывает около 600 тысяч евро в год.