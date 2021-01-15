СМИ: «Уфа» захотела выкупить у «Спартака» Урунова
Футбольный клуб «Уфа» готов заплатить «Спартаку» миллион евро за трансфер своего бывшего игрока, полузащитника и представителя сборной Узбекистана Остона Урунова. Об этом сообщил «РБ Спорт» со ссылкой на источник.
Урунов может быть временно переведен в «Спартак-2». Там освободилась вакансия легионера: красно-белые разорвали контракт с защитником Малколмом Баду.
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов оставил свой пост в конце декабря 2020 года после пяти лет работы. Именно он купил Урунова для московского клуба. Накануне Газизов вернулся в «Уфу».
Урунов начал выступать за «Спартак» с начала августа 2020 года. С игроками клуба футболист провел девять матчей, забил один гол. С июня 2019-го спортсмен выступает за сборную Узбекистана.
«Спартак» включил 20-летнего Урунова в состав команды на зимние сборы в Дубае, написал сайт NEWS.ru.
Контракт полузащитника с красно-белыми действует до лета 2025 года. Он зарабатывает около 600 тысяч евро в год.