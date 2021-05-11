СМИ: УЕФА в ближайшие часы объявит, куда перенесут финал Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в ближайшие часы объявит город, в котором пройдет финал Лиги чемпионов. Матч решили проводить не в Стамбуле, а в Лондоне или Лиссабоне. Об этом заявил журналист Николо Скира.

«УЕФА решил перенести финал Лиги чемпионов из Стамбула в Лиссабон или Лондон. Решение будет принято в ближайшие часы», — написал Скира в Twitter.

Финал Лиги чемпионов сезона 2020–2021 годов состоится 29 мая. За первое место поборются английские клубы «Манчестер Сити» и «Челси». Футбольная ассоциация Англии ранее начала обсуждать возможность переноса матча из Стамбула. Причиной стало включение Турции властями Великобритании в «красный список» стран из-за коронавируса. Приезжающие из страны должны пройти карантин.

УЕФА теперь может предложить Турции провести финал Лиги чемпионов в 2022 году вместо Мюнхена. Изначально финал футбольного соревнования должен был пройти на Олимпийском стадионе «Ататюрка» в Стамбуле. После включения Турции в список британский премьер Борис Джонсон предложил провести матч на лондонском стадионе «Уэмбли». Пока Лондон является приоритетным вариантом для переноса игры.