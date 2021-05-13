СМИ: UEFA лишил Мюнхен права проведения финала Лиги чемпионов в 2023 году

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) лишил Мюнхен права проведения финала Лиги чемпионов в 2023 году, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Twitter-аккаунт журналиста Николо Скира.

Отмечается, что UEFA решил перенести финал в Стамбул. По причине пандемии коронавирусной инфекции он уже второй год подряд не может принять у себя главную игру турнира. Матч турнира состоится 29 мая на Олимпийском стадионе «Ататюрк» в Стамбуле.

На стадион допустят 25 тысяч зрителей. В финале состоится игра между командами «Челси» и «Манчестер Сити».