СМИ: у Родченкова был удаленный доступ к базе данных лаборатории

Экс-глава московской лаборатории Григорий Родченков мог внести изменения в базу данных уже после того, как переехал в США. Удаленный доступ к ней отключили только в 2016 году.

Возможности информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) оценил руководитель группы независимых экспертов Виктор Блажеев, которого процитировала «Газета.ru».

Он заметил, что у Родченкова был соответствующий доступ, поэтому нельзя исключать вероятность исправлений.

«В период с ноября 2015 по июнь 2016 года в систему можно было спокойно входить из-за рубежа и делать в ней все, что угодно», — привел ТАСС слова Блажеева.

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Специалист подчеркнул, что Родченков как администратор знал все ключи, а удаленных случаев входа за указанный период отмечено около 400.

Для восстановления Российского антидопингового агентства база московской лаборатории должна была сохранить идентичность. После обнаруженных фактов манипуляций комитет по соответствию посоветовал исполкому WADA ввести против российского спорта санкции. Речь в том числе идет о запрете выступлений на Олимпиадах и чемпионатах мира под флагом РФ.