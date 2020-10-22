СМИ: Тутберидзе не поедет на соревнования в Сочи

По данным «Газеты.ru», в соревнованиях выступят две ее ученицы Анна Щербакова и Дарья Усачева. Третий этап будет проходить с 23 по 27 октября.

«Щербакову и Усачеву будут сопровождать Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков», — пояснил источник.

Ранее Евгений Плющенко заявил, что фигуристка Алина Загитова хотела перейти к нему от Этери Тутберидзе еще в прошлом году.